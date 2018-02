Pärnu linnavolikogu plaanib neljapäeval vastu võtta detailplaneeringu, mis lubab Raba 34 vanale prügimäele püstitada ligi 22 000 päikesepaneeliga päikeseelektrijaama, kirjutab Pärnu Postimees.

Uue ettevõtmisena tahab OÜ Paikre paigaldada prügila lõunapoolsetele nõlvadele ligikaudu 22 000 päikesepaneeli, mis asuksid 154 915 ruutmeetrisel alal. Alumiiniumraamistikule kinnitatud paneelid on kuni kuus meetrit kõrged.

Rääma prügilat hakati kasutama 1957. aastal. Läänepoolse vanema osa kasutamine lõpetati 1991., idapoolsema uuema osa kasutamine 2006. aastal.

Prügila pindala on ligi 18 hektarit ja sinna on ladestatud 1,2 miljonit tonni prügi. Prügikihi maksimaalne paksus on 13 meetrit, selles on nii olmejäätmeid, ehitusprahti kui haiglajäätmeid.

Jäätmed on kaetud kattekihtidega. Prügilat sulgedes paigaldati uuemale alale gaasikogumistorustik ja gaasist toodetakse soojus- ja elektrienergiat.

"Eestis teist sellist päikeseelektrijaama ei ole. Pärnu linn soosib keskkonnasäästlikku arengut ja kavandatav on selle üks näidetest," ütles abilinnapea Rainer Aavik.

Raba 34 detailplaneeringu vastuvõtmisele järgneb planeeringu avalik väljapanek.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

