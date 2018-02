Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratase arvates on siiani tehtud kõike õigesti, valitud õiged koalitsioonipartnerid ja ka järgmisi riigikogu valimisi minnakse enesekindlalt võitma ning Reformierakonna tõusu ta ei pelga.

"Ühtegi maratoni ei võideta esimeses vahefinišis, ühtegi tennisemängu ei võideta esimese geimiga, ühtegi võrk- või korvpalli ei võideta esimese veerand- või poolajaga," ütles Ratas ERRi uudisportaalile antud usutluses, et tööd on vaja teha veel palju ja Reformierakonna tõusu ta ei karda.

"Keskerakond läheb neid valimisi 16 aasta järel võitma ja loomulikult me palume rahva mandaati, et moodustada valitsus," rõhutas Ratas.

"Siiralt arvan, see ei ole suusoojaks öeldud, et meie ajakirjandus ongi alati – kõige paremas mõttes – neljas võim," tegi Ratas SDE ja Jevgeni Ossinovski reitingulanguse meediakajastuse eest komplimendi.

"Maal vihta tehes või sauna küttes mõtlen päris sageli tagasi sellele, mis on olnud. See oli õige otsus Eesti ühiskonnale, et tehti laiapõhjaline koalitsioon sotsiaaldemokraatide, IRL-i ja Keskerakonna vahel," kommenteeris peaminister novembris 2016 tehtud koalitsiooniotsust.