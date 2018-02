Rolling Stonesi 76aastane trummar Charlie Watts, kes läheb koos oma kolleegidega üle viie aasta taas Briti turneele, ei kurvastaks, kui bänd otsustaks pillid kokku pakkida.

„Mulle meeldib trummi mängida, ja mulle mängib koos Micki ja Keithi ja Ronnie'ga mängida,“ ütles muusik The Telegraphi intervjuus. „Aga mind ei häiriks, kui Rolling Stones ütleks, et nüüd ... aitab.“

56 aastat tagasi moodustatud grupi liikmete ühisvanus on 294 aastat.

„Keith ütleb, et kui hoog on sees, tuleb aga edasi kütta. Aga ma muretsen, kas ma ikka püsin terve. Õnneks ei tööta me enam nii nagu vanasti. Kontsertide vahel on suured pausid.“

Kas turnee „No Filter“ võib jääda viimaseks? Watts ei oska öelda. „Mina tahaksin pühapäeval, 8. juulil Varssavis šõu lõpus püsti seista. Kaugemale ma ei näe.“