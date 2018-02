Mullu sügisel USAs tabatud seitsmeklassilise haridusega finantskelmi ootab pikk vangistus ja ligi 200 000 euro suurune rahaline nõue. Kas aga kannatanutel on lootust paadunud kurjategijalt oma raha tagasi saada?

Harju maakohtus arutati teisipäeval varem korduvalt kriminaalkorras karistatud Taavi Kuklasele (30) ja talle kuuluvale äriühingule Tallinna Investeeringute Grupp OÜ esitatud süüdistust, mis puudutab kelmust ja keelatud majandustegevust. Kohut peeti kokkuleppemenetluses, mis tähendab, et prokuratuur ja süüdistatav olid säästliku kohtupidamise huvides karistuses kokku leppinud.

Taavi on jõudnud oma elus juba nii mõndagi korda saata. Nimelt on kohus on teda neli korda vangi mõistnud ja väärteokaristustegi arv tekitab aukartust. Taavi pole tühipaljas tahumatu kaabakas. Talle meeldivad teravad elamused: näiteks joobes juhtimine ja ulatuslikud kelmusskeemid. Taavi teab oma hinda ja tema fantaasial on haaret. Ta lõi kunagi kaasa ka liisingufirmast luksusmaasturi Porsche Cayenne'i väljapetmisel – kui juba, siis juba!

Suured investeerimislubadused