Igal hooajal rõõmustavad moesõpru uued suunad, mille hulgast endale sobivaimad välja valida. Moelooja Britta Laumets, kelle stiliseeritud moekomplekte saab hinnata juba järgmisel laupäeval Tartu kaubamaja keskuses toimuva Moekuulutaja laval, tutvustab oluliseimad algava kevad-suvise hooaja trende. “Moes on pastelsed toonid nagu lavendel, roosa, sidrunikollane või pardimuna sinine,” kinnitab Laumets ja lisab: “Tõeline üllataja on ka kollane – moelavadel on näha erinevaid kollaseid toone pastelsest sidrunikollasest kuni kriiskava päikesekollaseni välja.” Kellele roosamannavärvid aga ei sobi, võib selga tõmmata hoopis julge punase – see on stilisti sõnul jätkuvalt tõeliseks hittvärviks nii aksessuaarides kui ka rõivastes.

Mustrites domineerivad ruudud, täpid ja mummud

“Ruudud on moepildis olnud juba mõnda aega ning ka sel kevadel on nad otsustanud end kehtestada,” tutvustab Laumets. Moeeksperdi sõnul ei saa üle ega ümber ka täppidest ja mummudest. "Tegemist on taaskord trendiga, mis sügise lõppedes unustusehõlma ei vajunud, vaid uue hooga kevadesse põrutab,” sõnab ta ja täpsustab, et erineva suurusega täpid ja mummud on sellel kevadel kindlad lemmikud. Materjalidest valivad kõige moeteadlikumad välja kangad, mis on läikivad ja justkui märja väljanägemisega. “Võidukäiku jätkab ka teksa, mis ei lähe vist ealeski moest,” naerab Laumets. Stiilidest domineerib kevad-suvisel hooajal nii ootamatu ja küllustlik kui ka vastandina põhjamaine minimalism ning elegantsus. “Mugavuse hindajatele sobib muidugi sportlikust vabaaja rõivastusest inspireeritud stiil,” kinnitab stilist, et mugavus trendikate inimeste rõõmuks moepildist veel ei kao. Üheks kõige olulisemaks tooteks võib sel kevadel pidada aga suisa trench coat'i ehk tolmumantlit.