Maailma üks lugupeetumaid füüsikateoreetikuid Michio Kaku on öelnud, et inimesed loovad kontakti tulnukate tsivilisatsiooniga veel käesoleval sajandil.

Teoreetik heitis oma arusaamadele valgust eelmisel nädal Redditis, kus osales „Ask Me Anything“ online-sessioonis, vahendab ScienceAlert.

Kuigi Kaku ei arva, et oleme võimelised tulnukatega dialoogi pidama, usub ta, et inimene saab neist teadlikuks enne aastat 2100, kuulates pealt meile veel tundmatute objektide raadiosidet.

Kaku selgitas, et suhtlemine mõne teise tsivilisatsiooniga võib olla raskendatud juba seetõttu, et nad asuvad kümnete valgusaastate kaugusel. „Vahepeal peame aga dešifreerima nende keele, et saada aru võõra tehnoloogia tasemest. On nad esimest või teist tüüpi tsivilisatsioon või hoopis kolmandat? Ja mis on nende kavatsused? On nad ohjeldamatud ja agressiivsed, või hoopis rahulikud,“ arutles Kaku.

Tüübid, millel teoreetik peatus, esindavad kategooriaid Nikolai Kardaševi skaalal. See on süsteem, mis jagab tsivilisatsioonid energiatarbimise järgi erinevateks tüüpideks ehk sama tüübigrupi liikmed peaksid olema võimelised omavahel lävima. Kaku sõnul ei kuulu inimesed veel isegi esimesse gruppi.

„Teine võimalus on, et nad maanduvad Valge Maja murule ja annavad oma olemasolust meile teada. Kuid ma arvan, et see on ebatõenäoline, kuna oleme neile nagu metsloomad, kellega suhtlemine mingit tulu ei too,“ lisas füüsikateoreetik.

Michio Kako pole ainus, kelle arvates on kontakt tulnukatega lähedal. Maaväliste tsivilisatsiooni lähetatud signaalide otsinguga tegeleva SETI instituudi vanemastronoom Seth Shostak on avaldanud, et tema hinnangul saadakse ühendus mõne muu tsivilisatsiooni rahvaga juba lähema 20 aasta jooksul.

Ka Stephen Hawking tunnistas hiljuti, et usutavalt pole me üksi, lisades, et ta on selles veendud rohkem kui kunagi varem. „Ühel päeval võime saada signaali planeedilt Gliese 832c, kuid me peaksime vastamisega olema ettevaatlikud,“ hoiatas Hawking.