„Kui firmal on üks omanik, siis küsimusi ei teki,“ muheleb Sukles küsimuse peale, et mida arvab firma, kui sellele kuuluva autoga aetakse linna asju. Kuuldes, et teine omavalitsusjuht, kes autohüvitist ei kasuta, on Viimsi vallavanem Siim Kallas, muigab Sukles uuesti: „Kus seal Viimsis ikka nii väga sõita.“

Omavalitsuste juhtidele, kes ajavad tööasju oma autoga, on volikogu otsusel ettenähtud hüvitis, näiteks Tartu linnapeale Urmas Klaasile 400 eurot kuus. Mitu linnapead saavad hüvitist sõidupäeviku alusel, Viljandi linnapeale Madis Timpsonile on linn maksnud igal kuul erinevalt, selle suurus on jäänud 111 ja 36 euro vahele kuus.

Omavalitsuse asju ajavad isikliku autoga veel Pärnu, Rakvere, Võru ja Paide linnapea ning Jõgeva, Saaremaa ja Rapla vallavanem. Linnale või vallale kuuluva sõidukiga liiguvad ringi Tallinna, Keila ja Kohtla-Järve linnapea ning Valga ja Põlva vallavanem. Narva linnavalitsuselt ei õnnestunud vaatamata mitmetele meeldetuletustele linnapea sõiduriista asjus selgust saada.

Valga vallavanemale Margus Lepikule soetas vald hingusele läinud maavalitsusest 5386 euro eest viieaastase Mitsubishi Outlanderi. See on Lepikule tuttav sõiduriist, sest Valga maavanemana sõitis ta ringi just selle autoga. Aastane kindlustus Mitsubishile maksab 400 eurot, kütus peale selle. Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõidab ringi aasta vanuse Volkswagen Passatiga, mille igakuiseks liisingmakseks on 358 eurot, sellel lisandub igal kuul keskmiselt 400 euro eest kütust, kindlustust ja hooldust.

Tagasihoidlikumalt ajavad läbi Keila linnapea Enno Fels ja Põlva vallavanem Georg Pelisaar, nende ametiautodeks on vastavalt neli aastat vana Honda Accord ja viis aastat vana Toyota Avensis, keskeltläbi kulub neile sõidukeile 600 eurot kuus.

Tallinna linnapeale nahkne Volvo

Kogu seltskonnast eristub Tallinna linnapea Taavi Aas, kellel praegu liikumiseks kaks aastat vana ja 50 000 eurot maksev Mercedes-Benz 350, mille eest igal kuul linn maksab ligi tuhat eurot renti. Lisanduvad kindlustus, kütus ja hooldus, keskmiselt 500 eurot kuus.Alles hiljaaegu otsustas Tallinna linnavalitsus Mercedese rendilepingu lõpetada ja linnapea uueks autoks renditakse Volvo S 90, mille hinnaks 48 325 eurot. Riigihankega leitud autole esitati nõudmiseks sedaankere, automaatkäigukast, nelikvedu, diiselmootor, nahksisu ja toonitud klaasid. Kirjade järgi on tegemist on Tallinna linnakantselei esindusautoga, mida kasutatakse ka väliskülaliste transpordiks ja see pole ainult linnapea käsutuses.“Nelikveo puhul on tegemist sõidu turvalisust tagava meetmega, tagamaks paremat haarduvust ja juhitavust ja läbivust erinevates oludes,“ rääkis linnapea mõni aeg tagasi, kui uue auto soetamine ajakirjanduses jutuks tuli. Ta lisas, et kuigi tema ise oskab autot juhtida, kasutavad esindusautot ka teised linnavalitsuse liikmed, samuti väliskülalised.