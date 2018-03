Maria, keda Pirjo Jonas uues seriaalis „Litsid“ kehastab, mitte ainult ei laula ilusasti, vaid räägib ka suurepäraselt inglise keelt. Ülikoolis õppiski nüüdne ooperisopran ja näitleja esmalt inglise filoloogiat. Varsti asus ta selle kõrvalt võtma laulmistunde Elleri muusikakoolis ja muusikaakadeemias, sest laulupisik ei lasknud ennast vaigistada. Mis siis, et Pirjo oli selle vastu vahepeal usinasti sõdinud.

„Olen tegelikult lapsest peale laulnud, kuueaastaselt osalesin võistlusel „Laulumaias“. Perekond utsitas mind sellega tegelema – kui on nii ilus hääl, siis ikka peab! Ma laulsin algul suure isuga, aga mingil hetkel sai mõõt täis. Tundsin, et mind tahetakse väljastpoolt mingitesse raamidesse panna, ja siis vist tekkis jonn,“ meenutab Pirjo (neiupõlvenimega Püvi). „14aastasena esinesin ühes „Laulukarusselli“ voorus kohutavalt halvasti. Ma arvan, et tegin seda alateadlikult meelega. Ma lihtsalt ei õppinud seda lugu pähe. Siis otsustasin, et rohkem ma ei laula, aitab küll!“

Laulmispaus ei jõudnud aga pikaks käriseda. Varem 32. keskkoolis õppinud Pirjo läks gümnaasiumisse Tallinna Inglise kolledžisse. „Seal oli muusikaõpetajaks Tiia-Ester Loitme. Kaks kuud hiilisin ma mööda seinu ja püüdsin tema eest oma lauluoskust varjata, sest olin kuulnud kõlakaid, et kui korra suu lahti teed ja sul häält on, siis ta sind ka Ellerheina kupatab.“

Siis asus Loitme koolikoori lauljaid otsima ja saatis õpilasi muusikatunnist aulasse praktikandile ette laulma. „Olin vist liiga edev, aga ma ei suutnud mitte laulda ja reetsin ennast. Mul oli suur hääleulatus ja sain hääleliigiks teisest aldist esimese sopranini. Kui tundi tagasi läksin, vaatas Loitme mind läbitungiva pilguga, läks klaveri juurde ja tegi mulle ise hääleharjutusi. Loomulikult kohe hästi kõrgele, sest Ellerheinas oli sopranipuudus,“ jutustab Pirjo.