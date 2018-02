Viidik märkis ERRile antud intervjuus, et hiidlased on oma soovid esitanud nii peaministrile kui ka teistele poliitikutele ning seda, miks Rukki kanali süvendamisega pole veel alustatud, tuleb just neilt küsida.

"Põhimõte on see, et hiidlased tahavad kodus käia, normaalselt liigelda nagu kõik teised Eesti inimesed ja me ootame riigilt, et ta seda meile võimaldaks," sõnas ta.