Pärast keskkooli lõppu 1992. aastal 22aastasena New Yorgi linnas maandunud Tanel Beeren tulin USAsse, sest Eesti taasiseseisvus ning ühiskonnas toimus nii palju muutusi, ent noor mees ei leidnud õiget väljundit.

Paari aastakümnega on praeguseks 47aastane mees ostnud, üles löönud ja vaheltkasuga müünud üle tuhande maja, neist kalleim maksis poolteist miljonit dollarit. Tanel "Don" Beereni sõnul tuleb kõvasti vaeva näha, et USAs midagi saavutada.

Tööd on ta andnud oma ehitusobjektidel ka paljudele eestlastele: osa neist on tulnud õnne otsima, jäänud üürikeseks ajaks ja siis edasi liikunud, teistega on olnud pikem koostöö, nagu näiteks siit kandi eestlaskonnas kuulsa elektrikuga, kelle hüüdnimi on Mõmmi.

Praegu ta ehitab vähe, kuid on soetanud enam kui 120 maja, korterit ja ridaelamut, et neid mitte müüa, vaid välja rentida.

