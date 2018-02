Eesti Ekspressi rubriik "Sahinad" kirjutab, et partei- ja esimehe reitingutes suure languse teinud sotsid kaaluvad Jevgeni Ossinovski asemele ministriks ja erakonna esimeheks Maris Jesset.

Jesse on praegu sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler, enne seda töötas ta tervise arengu instituudi (TAI) juhina.

Jesse kasuks räägib see, et ta on naine ning suudaks Reformierakonna juhiks saavale Kaja Kallasele võrdväärselt vastu seista. Samuti on tal ambitsioonikas ja mõjukas abikaasa – Hannes Rumm, kes oli varem Tallinnas asuva Euroopa Liidu esinduse juht, praegu töötab ta välisministeeriumis.

Teise võimaliku juhikandidaadina liigub kuluaarides siseminister Andres Anvelti nimi.

