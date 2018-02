Prognoosi kohaselt püsib täna külm ja valdavalt selge ilm. Ilm on suurema sajuta, vaid rannikul võib kohati kerget lund tulla. Tugeva tuule tõttu on mitmel pool pinnatuisku. Õhutemperatuur jääb päeval enamasti -12..-17°C vahemikku.

Rannikul on kohati pilvisem ja sajab lund, samuti on pinnatuisku. Puhub kirde- ja idatuul 4-9, puhanguti 13 m/s, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 20-25, hommikul paiguti 28 kraadi, rannikul kohati 15-18 kraadi.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel puhtad ja enamasti kuivad, kohati soolaniisked. Ilmateenistus prognoosib kolmapäevaks kohati kuni 28 miinuskraadi. Laevaühendus mandri ja Hiiumaa vahel on katkenud ka kolmapäeva hommikul.

Tugev tuul toob eeloleval päeval Läänemeres jäävabas vees enam kui kolmemeetrised lained, hoiatab ilmateenistus.

Läänemere põhjaosas ning Soome lahel puhub kirde- ja idatuul 10 kuni 14, puhanguti kuni 19 m/s. Laine kõrgus merel on 2 kuni 3,5 meetrit. Mitmel pool sajab lund ja laevad jäätuvad.

Liivi lahe põhjaosas ja Väinamerel puhub kirde ja idatuul 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 m/s.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes

Libeduse suhtes tuleb endiselt olla tähelepanelik ristmikel ning kiirendus- ja aeglustusradadel, kus on kinnisõidetud lund.

Möödasõit vastassuunavööndis maanteekiirusel on kõige ohtlikum manööver liikluses. Möödasõidul talvetingimustes on ka külglibisemisse sattumise oht tavalisest suurem.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s. Külma on 17-23, saartel ja rannikul 11-16 kraadi. Päeval on vähese pilvisususega ilm. Rannikul võib kohati veidi lund sadada. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 9-14 kraadi.

Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 17-22, rannikul kohati 13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 8-13 kraadi.