Rahvussotsialist Risto Teinonen taotleb talle kehtestatud Eestisse sissesõidukeelu tühistamist Riigikohtus.

Nii Tallinna halduskohus kui Tallinna ringkonnakohus on jätnud Risto Teinonenile kehtestatud sissesõidukeelu kehtima. Nüüd on Risto Teinonen esitanud kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Siseministeerium on oma otsuses märkinud, et Teinonen propageerib Eestis vaenu õhutavat ideoloogiat ning on nii käitudes teadlikult ja tahtlikult kahjustanud Eesti vabariigi rahvusvahelist mainet ning tekitanud siseriiklikke pingeid.

ERR teatel kehtib Teinoneni sissesõidukeeld 2020. aasta 16. detsembrini.

"Mind pole kriminaalkorras kunagi karistatud, kuid saadeti riigist päevapealt välja ja lahutati elukaaslasest – kättemaksuks selle eest, et kapo sai eelmises minu vastu alusetult alustatud kriminaalmenetluses lüüa," on Teinonen varasemalt öelnud. "Mind saadeti otse laeva peale. Riigist väljasaatmise otsus, kohene täitmine pluss sissesõidukeeld 5 aastat. Lisaks väärteomenetlus, kodu läbiotsimine jne jne," on Teinonen 2015 aastal teatanud oma "kamraadidele" saadetud teates.