Eesti folkmetali lipulaev Metsatöll käis möödunud nädala lõpus Prantsusmaal esinemas Cernunnos Pagan Festil, kuid koduteel tabas mehi halb üllatus - lennujaama jõudes selgus, et lennuk on katki ja ei lenda kuhugi.

"Ootasime mitu tundi kuniks öeldi, et insener remondib lennukit ja lend jääb ära. Lõpuks läks nii, et saime alles täna õhtuks koju," ütleb bändi trummar Tõnis Noevere Õhtulehele. Teatavasti on bändimeestel uhkelt kola, mis kõik reisidel kaasas käib. "Lennujaamal ei olnud pagasit kuhugi jätta ja pidime 160 kilogrammi kaaluva pagasi hotelli ja pärast tagasi lennujaama transportima."

Õnneks jõudsid mehed küll täna õhtul kodumaale, kuid päevane hilinemine tähendas seda, et tänaseks planeeritud stuudiopäev - et salvestada uut materjali - jäi ka ära. Samas oli Pariisis veedetud lisapäeval ka oma positiivne külg - nimelt tähistab Metsatöll sel laupäeval juba oma 19. sünnipäeva ja nii said mehed Pariisi võlusid nautides rahulikult maha istuda ja sünnipäevapeo plaanid läbi arutada. "Pariisi lennujaamas toimus ka lahedate eestlaste kogunemine - meile tuli appi laulja Lembe Lokk, kes räägib puhtalt prantsuse keelt ja oli meile lausa tõlgiks, ja samal lennul oli juhtumisi ka dirigent Kaspar Mänd. Seega oli andekaid eestlasi seal omajagu. Lõpuks veetsime Pariisis lahedate inimestega laheda õhtu."

Eesootav sünnipäevapidu saab olema vägev. Metsatöllul on alati oma tähtpäevadel kombeks teha midagi sellist, mida varem pole tehtud ja seegi kord pole erand. "Laulame ja mängime pilli rahvale ja rahvaga koos," teatavad nad. Lisaks Metsatöllule on laval Margus Põldsepp, kes võtab endaga kaasa Lõõtsavägilased ja vastloodud Mulgimaa noorteorkestri. "Lubame, et igav ei hakka ja peomelu saab kostuma kilulinna välja." Sünnipäevakontsert toimub Karksi valla kultuurikeskuses.

