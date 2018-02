Kaasani linnas tulistas meesterahvas tänaval elumaja ees kolme inimest, vahendab Novaja Gazeta.

Arvatavasti on tegemist maja elanikuga ning pealtnägijate sõnul oli ta tugevas alkoholijoobes. Maja esimesel korrusel on politseijaoskond ning üks kolmest kannatanust on korravalvur.

Pealtnägijad rääkisid, et mehe esimene ohver oli tema naine, kellega mees tülitses, ilmselt oli tulistaja armukade. Esialgsete andmete põhjal pole kolme kannatanu seas hukkunuid.