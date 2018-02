Kadri, sa näed välja võrratult šikk. Sinu kleit on lumivalge nagu värskelt mahasadanud lumi. Kes on selle kauni kleidi autor?

Teet, mida sina arvad, kas me saja aasta pärast koguneme veel peosaali, et EV 200 juubelit tähistada või teeme seda hoopis muul interaktiivsel moel?

Mina seda ei usu. Inimesed vajavad ikka lähedust, koosolemist, pidusid ja koos rõõmustamist. Seda ka saja aasta pärast.

Kadri, kas meil on saja aasta pärast veel puhas loodus, räägime me veel eesti keeles ja kas eestlased on üldse olemas?

Kindlasti on. Kui mõtleme meie mineviku peale, siis meil on olnud ju väga raskeid aegu, aga eestlased on ikka alles jäänud. Me oleme pindalalt pea sama suur, kui Holland, aga nii hõredalt asustatud. Nii et neid metsasid ja soid, rabasid ja järvi jääb meile alles kindlasti ka järgmiseks sajaks aastaks.