Spice Girlsi laulja Mel B lobises Ameerika jutusaates kogemata välja, et tüdrukutebänd on kutsutud esinema kuninglikus pulmas. Saatejuhid ja publik olid uudisest suisa ekstaasis, Mel B aga ise tundis kerget piinlikkust.

1990ndate tüdrukutebändi Spice Girls fännid on ansambli taasühinemist oodanud aastaid. Veebruari alguses tuli lõpuks ka uudis, et viisik on tõepoolest taas kokku saanud. Mel B ehk Scary Spice avaldas aga jutusaates The Real kogemata ka ühe esimestest esinemistest. See saab olema Suurbritannia prints Harry ja tema väljavalitu Meghan Markle'i pulmas.

Today in #GirlChatLive, Mel B shares if she is going to Meghan Markle and Prince Harry’s wedding, and if the SPICE GIRLS ARE PERFORMING!! pic.twitter.com/Wx5geXuR7G — The Real (@TheRealDaytime) February 27, 2018

„Kas sa tead kedagi, kes kuninglikku pulma on kutsutud?“ küsib saatejuht. Mel B noogutab agaralt. „Ja teadki? Ise lähed? Nalja teed! Issand jumal! Issand jumal!“ saatejuhid ja publik rõkkab ning lauljataril näib enda pärast pisut piinlik olevat. „Saidki kutse?“ küsib teine ja Mel B täpsustab, et kutse sai Spice Girls ühiselt. „Miks ma ometi nii aus olen!“ pahandab Mel seejärel endaga, mõistes, et on järjekordse saladuse välja lobisenud.