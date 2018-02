"Ma väga hea meelega sellest ei räägi, ma räägin pigem positiivsetest asjadest. Aga see on väga õpetlik lugu, mis näitab, et peab ennast hoidma, ei tohi ronida ja kukkuda pea peale. Mul oli tõesti pealuumurd, väga tõsine ja ma pean seda kuupäeva oma teiseks sünnipäevaks, kuna üks millimeeter jäi puudu, et ma oleksin halvatud või surnud," rääkis Nechayeva vastumeelset juhtunust.

Marko Reikop pinnis tänases “Ringvaates” "Eesti laulu" favoriidilt Elina Nechayevalt välja, et naine räägiks ühest kohutavast õnnetusest, mida ta pikalt juba salajas on hoidnud. Nimelt, kukkus lauljanna sügisel nii õnnetult, et sai raske pealuumurru ning palju ei jäänud puudu ka kõige hullemast...

"Pärast oli pikk aeg, kus ma pidim olema pikali, ei tohtinud käia, liikuda. Ikka veel ma toibun sellest, ikka on vaja endaga tegeleda, et kõik läheks hästi," tunnistab ta.

Peapõrutus annab endast märku veel praegugi peavaludena. Nechayeva sõnul hindab ta nüüd tõsiselt igat päeva ning üritab igast hetkest maksimumi võtta.

"Püüan võimalikult palju igat päeva nautida, kinkida inimestele nii palju rõõmu ja õnne, kui mul võimalik on, kuna ei tea kunagi, kuidas homme läheb. Ei saa väga kaugele planeerida. Ära viska tänaseid toimetusi homse varna!" õpetas ta.

Lisaks sellele räägiti saates muidugi "Eesti laulust" ja sellest, et just Elinat peetakse lauluvõistluse suureks favoriidiks. Elina arvates on tema favoriidiks nimetamine aga juba veidi üle piiri läinud...

"No eks sellest teemast on juba väga palju räägitud ja ma arvan, et see läheb ikka väga liiale. Kõike tasub võtta väga rahulikult, samm-sammu haaval. praegu on eesmärk professionaalselt finaalis esineda, mis edasi saab, vaatame!" naeris ta.

Praegu võtab Elina rahulikult ning hoiab ka liigse harjutamisega tagasi.