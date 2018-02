"Tegelikult ma saan väga hästi aru, et võis selline viga tekkida. Muidugi ma pean ütlema, et mul on selles prouast kahju, et ta sattus nüüd sellisesse olukorda. Muidugi sai ta ikka peo ära pidada ja ka presidendi kätt suruda. Vähemalt jääb eluks ajaks meelde temale ja ta tütrele," muigas Halja.

"Tulid kõik need inimesed, kellega ma koos selle elutööpreemia sain. Siis ma jäin nagu mõtlema, et huvitav, miks mina seal ei ole. Siis äkki kuulengi, kui see mees ütleb, et elutööpreemia laureaat Hilje Klaar. Siis Anu Välba kordab monitori taga ja ütleb Halja Klaar," rääkis naine "Seitsmestele".

Lihulas elav Kultuurkapitali preemia laureaat ja filmikunstnik Halja Klaar istus 24. veebruari õhtul teleka ees nagu sajad tuhanded eestlased, et jälgida aastpäevapeo kulminatsiooni Eesti Rahva Muuseumis. Suur oli aga tema üllatus, kui kätlemistseremoonia ajal tema nime all täiesti võõras naisterahvas oma tütrega presidenti kätles. Just nii sai üle 30 eduka Eesti filmi kunstnikuks olnud Klaar teada, et ka tema oli peole kutsutud .

Selgus, et Põlvamaal elav Hilja arvaski, et president teeb Eesti sajanda sünnipäeva puhul žesti ning kutsub külla ka lihtrahvast.

"Käis mõte läbi, et presidendi vastuvõtule on ehk kutsutud sajanda sünnipäeva puhul viiskümmend või sada inimest lihtrahva hulgast," arvas Hilja siiralt, et ta on üks nendest kutsututest.

Halja ja Hilja on piisavalt erinevad nimed, et neid ei saa ka otseselt nimekaimudeks pidada. Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kinnitas, et Hilja Klaarile saadetud kutsel oligi kantselei apsaka tõttu tema nimi, mitte Halja Klaari nimi. Seega ei saanud proua kuidagi arvata, et see kutse ei kuulunud talle.

Hilja sõnul oli tal alguses uhke olla, kuid kui jama välja tuli, tundis ta vaat et häbi.

"Mida ma tundsin... Tundsin, et midagi on väga valesti. Ma olen siiani šokeeritud, see kõik väga traumeeris mind. See, et ma niimoodi juhuslikult sinna sain," tunnistas Hilja.

Hilja ees pole keegi vabandust palunud, kuid Halja ees vabandas presidendi kantselei küll.

"Mul ei olnud õhtutualetti ega midagi. Väga mugav oli istuda siinsamas diivani peal ja vaadata ekraanilt. Helistasid minu sugulased, helistasid endised töökaaslased Tallinnfilmist. Mida vastata? Kuidagi mul enam ei olnud naerutuju. Esmaspäeva hommikul presidendi kantseleist helistasid väga kenad inimesed ja palusid andeks," rääkis Halja.