Margus, poiss või tüdruk?

Me ei tea. Mina pisut arvan, aga päris täpselt loomulikult ei tea.

Teie laps võib olla külaline EV 200 juubelipeol.

Täiesti võimalik, see oleks suurepärane! Tegelikult loodame, et kõik meie lapsed saavad EV 200 sünnipäevapeol osaleda. Tänapäeva meditsiin teeb imet.

Tulevikus võime me kõik elada vähemalt 150 aastaseks.

Margus: Loomulikult ja seda ilma pensionita.

Kas saja aasta pärast võiks eestlane olla kordades õnnelikum, kui täna ja kuulutada näiteks kogu maailmale, et ma elan ühes vingeimatest riikidest?

Margus: Muidugi, aga ma loodan, et ta ütleb seda eesti keeles.

Kas meil on saja aasta pärast veel ka puhas loodus, ilusad laaned ja puhtad jõed-järved?

Anna-Greta: Ma olen kindel, et meil on kõik see alles.

Kas meid on saja aasta pärast rohkem, kui miljon kolmasada tuhat eestlast Eestimaa pinnal?

Margus: Ma olen kindel, et meid on rohkem. Kollektsioon on kindlasti värvikam. Pean silmas nahavärvust, usku, jpm. Kahesaja aasta pärast on meid vähemalt kaks miljonit. Ja see on väga hea. Ma soovitan kõigil kindlasti vaadata viimast "Suud puhtaks" saadet, kuhu olid kutsutud need eesti inimesed, kes on väljastpoolt tulnud. Nahavärv ja geneetiline kood ei määra eestlust. Keel on see, mis kannab edasi meie väärtusi ja kultuuri.

Kuidas muuta eestlane tolerantsemaks teist usku, nahavärvi ja keelt rääkivate inimeste suhtes?

Eestlane peaks rohkem kodust väljas käima.