Iraagi kriminaalkohus mõistis pühapäeval viisteist Türgi rahvusest naist surma poomise läbi, vahendab CBS News. Naised on väidetavalt terrorirühmituse ISIS liikmed. Naised vanuses 20-50 eluaastat tulid Türgist illegaalselt Iraaki, et oma terroristidest abikaasade kõrval olla. Üks naine kinnitas kohtusaalis, et osales ka aktiivselt sõjategevuses. Ühele naisele määrati surmaotsuse asemel eluaegne vanglakaristus. Kohtuistung pälvis rahvusvahelist tähelepanu. Inimõiguste organisatsioon Human Rights Watch peab Iraagi kohtupidamisviisi ebaõiglaseks. Kohtusaalis olid nelja surma mõistetud naise kõrval ka nende väikesed lapsed.

Kui Iraagi valitsus detsembris ISISe üle totaalse võidu välja kuulutas, oli see vaid esimene samm pikas protsessis. Keegi ei tea isegi täpselt, kui palju ISISega seotud inimesi Iraagi vanglates istub, kuid see võib olla umbes 20 000 kandis. Seega pole imekspandav, et riik tahab kohut pidada võimalikult kiiresti. Iraagi seaduste järgi võib surma mõista iga ISISe liikme, sõltumata sellest, kas süüdistatav on ka lahinguväljal võidelnud või mitte.

Mitu tuhat vangistatut on arvatavasti välisriikide kodanikud. Näiteks jaanuaris mõisteti surma Saksamaa kodanik, samuti naisterahvas. Eelmisel nädalal istus kohtusaalis üks teine rühm välismaa naisi, ISISe terroristide lesed, kes kinnitasid, et neid sundisid ähvarduste või valedega Iraaki tulema just abikaasad.