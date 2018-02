Kõlakate kohaselt võib “Suure paugu teooria” lõppeda 12. hooajaga, kuid isegi, kui see tõele vastab, peavad seriaali kirjutajad enne viimast hüvastijättu fännide ootuseid täitma: peategelase Sheldoni armuelule on kõik sarja vaatajad kindlasti juba esimesest hooajast kaasa elanud, aga kuhu on jäänud pulmad? Fännid ootavad juba tükk aega seda, et Sheldon Cooper (keda mängib Jim Parsons) ja tema tüdruksõber Amy Farrah (keda mängib Mayim Bialik) leivad ühte kappi paneks. Seriaali tegijad õrritavad, et see võib-olla isegi juhtub…”Suure paugu teooria” produtsent Steve Holland ütles: “Ma arvan, et me näeme sel hooajal üht pulma. Me ei ole veel hooaja finaalosa kirjutanud, aga me oleme kindlasti seda terve hooaja üles ehitanud.”

Sheldon ja Amy oleks peaaegu juba praegu jooksvas hooajas abiellunud, kuid Sheldon pani üritusele käe ette, kuna kiirpulma korraldamisega oleks kõik vajalikud pulmatraditsioonid täitmata jäänud.

Üle maailma ülipopulaarseks kujunenud seriaali edasine saatus on hetkel veel lahtine. On võimalik, et komöödiasari lõppeb käimasoleva 12. hooajaga järgmisel aastal, kuid Parsonsi sõnul ei ole veel mingeid lõplikke otsuseid tehtud.