"Meil oli Floridas Mar-a-Lagos imeline ball. Seal olid merejalaväelased. See oli kohutav, sest kõik need rikkad inimesed, kes olid kutsutud merejalaväelasi toetama, tahtsid ainult ajalehte enda pilti saada," kirjeldas Trump. "Niisiis on seal kõik need ülirikkad inimesed, kui umbes 80aastane mees - väga rikas mees, kes paljudele ei meeldinud - kukkus lavalt alla."

"Tüüp kukkus näoli, lõi pea ära ja mina arvasin, et ta suri ära. Ja tead, mida ma tegin? Ma ütlesin: "Oh, jumaluke, see on nii vastik!" ja keerasin selja. Ma ei suutnud vaadata. Ta oli otse minu ees ja ma pöörasin pea ära. Ma ei tahtnud teda puudutada. Veri oli igal pool, ma tundsin end väga halvasti," meenutas Trump. "Teate küll, imekaunis marmorpõrand ei näinud enam ilus välja. See muutis värvi. See muutus väga punaseks."

"Ja see vaene 80aastane mees lebas teadvusetult põrandal ja kõik rikkad inimesed keerasid selja. "Oh, mu jumal! See on hirmus! See on vastik!". Kõik pöörasid selja ja keegi ei tahtnud teda aidata, samas kui tema naine istus sealsamas ja karjus," rääkis Trump.

Merejalaväelased tõttasid appi, samas kui Trump muretses põranda heakorra pärast.

"Kümme merejalaväelast tulid ruumi tagaosast jooksuga ja haarasid temast kinni. Nad ajasid verd igale poole, nende vormid määrdusid ära. Nad moodustasid inimkanderaami - viis kutti mõlemal pool hoidsid käest - ja viisid ta välja," seletas Trump.