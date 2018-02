Ööl vastu üleeilset oli Viljandi äärelinna kahekordses kortermajas põleng, kus hukkus üks majaelanik ning mitu inimest pääsesid tänu kiiresti kohale jõudnud päästjatele.

26. veebruaril kell 19.43 teatati häirekeskusele, et Viljandis Reinu teel asuva kortermaja koridoris on kuulda suitsuanduri helisignaali ja tunda on suitsulõhna. Päästjate kohale jõudes ulatusid puidust kortermaja ühe esimese korruse korteri purunenud akendest leegid aga juba välja. Suitsusukeldujad sisenesid majja ja summutasid trepikotta levinud leegid ning alustasid põleva korteri kustutamist maja seest. Redeli abil päästeti akende kaudu kaks suitsulõksu jäänud elanikku ning trepikoja kaudu toodi välja veel kolm elanikku. Lausleegis põlenud korterist leiti kell 20.23 hukkunud inimene. Kolm majast päästetud kannatanut viis kiirabi haiglasse ning kahte turgutas kiirabi kohapeal.Päästeameti inspektorid said majaelanikelt info, et põlenud korteris elanud mees oli järjepidevalt eiranud tuleohutusnõudeid. Ta oli suitsetaja ega olnud nõus suitsuanduri paigaldamisega oma korterisse. Naabrid olid aja jooksul seal korduvalt kõrvaldanud kõrbema läinud toidust tingitud tuleohtu ja paigaldasid tulekahju hirmus mehe ukse taha koridori suitsuanduri.

„See päästiski tõenäoliselt elanike elud, nende vara ja suurema osa majast,“ tõdeb Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik.

Maja teisel korrusel elav naine kinnitab, et naabrimees liialdas alkoholiga, kuid seda arvata ei oska, millest põleng täpselt alguse sai. Põlenud korteri tühjadest aknaaukudest on näha, et söestunud toas on ühel pool ahju söestunud tugitool ning teisel pool on söestunud voodi. Seega võis tulekahju alguse saada ka hooletul kütmisel.