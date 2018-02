Külmakraadide saabudes hakatakse maja kütmisele rohkem mõtlema ning tuleb ette sedagi, et tähelepanu nõuavad külmunud veetorud. Mida jälgida, et soovist saada sooja ei sünniks õnnetust?

Nõmme Päästekomando rühmapealiku Holger Enoki sõnul saavad päästjad külmade ilmade saabudes koheselt tavapärasest rohkem väljakutseid, mis seotud küttekollete ja elektriseadmetega. „Küttekolded ei ole võibolla korralikult hooldatud, on katkised, tuli saab sealt kuskilt levida,“ kirjeldab ta lühidalt. Ta lisab, et kui ahju ümbruses on kergestisüttivat kraami, võib sädemest kiiresti saada leek.

Kui hakata praegu mõtlema oma küttekolde seisukorrale, on Enoki sõnul juba hilinetud - need toimetused tuleks teha enne külma aega. „Aga kui nüüd ikkagi meenub, et korstnapühkija käis ammu, siis tuleb kindlasti telefonitoru võtta ja helistada ning saada ta esimesel võimalusel kohale,“ soovitab Enok toonitades, et küttekoldeid tuleks hooldada vähemalt kord aastas. „Korstnapühkija saab [ahju] üle vaadata, annab hinnangu - kui on midagi vaja parandada, saab parandada ja nii saamegi ohutumad kütteseadmed.“

Ka ahjuga kütmisel on omad nõksud. Siinkohal on Enoki sõnul märksõnaks kuiv ja korralik halupuu. „Soovitatavalt päev varem tuppa toodud, et kuuris olev niiskuski saaks välja minna,“ ütleb ta. „Kindlasti ei tohiks põletada prahti, prügi ja jällegi: enne siibri sulgemist veenduda, et kõik põlemisproduktid oleksid ära põlenud ning ohutult siiber sulgeda, et ei tekiks eluruumi vingu. Siit ka soovitus järgmine: kui teil on puitküttega küttekolle, siis muretsege endale vingugaasiandur, et välistada seda ohtu, et võiksite saada vingumürgituse.“