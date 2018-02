Vaevalt leidub õpilast, kes ei tervitaks kodus õppimise vähendamise või sootuks ärakaotamise teemalist diskussiooni. Seni on arutelud lõppenud mitte millegagi ja endiselt lahendavad õpilased tundide kaupa koduseid ülesandeid. Samas kinnitavad PISA-testide tulemused meie hariduse kõrget kvaliteeti.

Kas saab aga nii, et head tulemused säilivad ja õppimisele kulutatakse vähem aega? Haridusminister Mailis Repsi ettepanek on vastuoluline, sest kuidas saab koolipäeva pikendamine jätta õpilastele senisest rohkem vaba aega? Nimetada pärast tunde koolis kauem õppimist kodutööde kaotamiseks, tundub esmapilgul silmakirjalik. Kui aga õppida saaks õpetajate juhendamisel, võiks ideel jumetki olla. Samas on praegugi koolides aineõpetajatel määratud konsultatsioonitundide ajad, iseasi, kas need tunnid ka toimuvad.

Oletame, et õpilase koolipäev pikeneb ministri ideed aluseks võttes kella viieni. Kas see tähendab õpilase jaoks täistööaega nagu täiskasvanutelgi, kuid alaealisi kaitsev tööajaseadus kooli ei ulatu? Küll aga tähendab nii pikk koolipäev lisatoidukorda, mille jaoks peaks riik ka lisaraha leidma. Tasuta lisatööd ei tee õpetajadki, sest õpilaste kodutööde kaotamine ei saa tähendada ju seda, et pedagoog teeb koolis täistööpäeva ning läheb õhtul koju järgmise päeva tunde ette valmistama ja kontrolltöid parandama. Tuleb palgata abiõpetajad, nagu minister mainis. Seni on koolides abispetsialistide arvelt kokku hoitud. Kas nüüd antakse raha juurde nii abiõpetajate palkamiseks kui ka koolitoidu jaoks? Kui õpilane veedab koolis pika päeva, kahanevad oluliselt tema võimalused huviringides osaleda või sportida – sellist olukorda me vaevalt tahame.

Kui aga korralduslik pool kõrvale jätta, tasub esmalt mõelda selle üle, kas ikka õpetame ainult vajalikke asju. Ainekavade ülevaatamise vajadust mainis ministergi, ja just sealt tuleks alustada. Koolipäeva pikendamiseks pole ühiskond valmis, nagu pole riigil raha kõiki sellega kaasnevaid kulusid katta.