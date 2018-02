Mitu Eesti Vabariigi aastapäeva puhul Eesti Rahva Muuseumis presidendi vastuvõtul käinud inimest rääkisid, et kui Ivo Linna laulis ja kogu lustlik seltskond tantsu lõi, siis kippus rajatis värisema, mõne inimese sõnul oli seda päris kõhe kogeda.

„Kuna see osa hoonest ei ole maaga ühendatud, siis see ongi sillana ehitatud ja käitub ka nagu sild,“ selgitab muuseumi avalike- ja välissuhete juht Kaarel Tarand. „See on haruldane lahendus ja ehitatud päris sillaehitajate poolt. Sellepärast me seda hoone osa sillaks kutsumegi.“

Just sillal oligi presidendi vastuvõtu ajal sisse seatud tantsusaal, sest see on suures ERMi majas kõige avaram ruum. Tarand lisab, et kui hoonesisene sild on haruldane, siis lisaks on see veel Eesti kõige laiem sild – tervenisti 71 ja pool meetrit: „Pikemaid sildu on Eestis küll, aga mitte laiemaid.“