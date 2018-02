Võta korraks aeg maha ja mõtle, mida tähendab sinu jaoks see, et elad Eesti riigis. Kas see tähendab, et Eesti on kõigest koht, kus elad või midagi muud. Meil on oma vabariik. Iseseisvumine, Teine maailmasõda, nõukogude okupatsioon ja taasiseseisvumine. Kas pole see märk meie tugevusest?

Kui mu vanaema rääkis, kuidas ta sai olla osa Balti ketist, siis tulid mulle pisarad silma. Nii paljud on näinud vaeva selleks, et saaksime olla vabad ja meil oleks oma keel. Või siis laulev revolutsioon. Neid üritusi on veel ja veel. Mulle meeldivad Heinz Valgu sõnad – ükskord me võidame niikuinii! Ta uskus, et me saame vabaks. Peaksime olema õnnelikud ja tänulikud neile, kes aitasid Eestil saada vabaks riigiks.

Meil on oma emakeel, meil on emakeelne ülikool, meil on imeline regilaul, meil on rahvarõivad, tantsu- ja laulupidu, rehielamud, palju ilusaid rabasid, soid, metsi – millest on meil puudu? Aitäh kõigile, kes on panustanud Eestisse ja võidelnud meie kodumaa eest!