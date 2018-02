Raudtee on ja jääb kõrgendatud ohutsooniks. Rongide sõidukiirus on viimastel aastatel tõusnud. Elroni porgandid sõidavad valdavalt 90–100 km/h, mõnel lõigul isegi kiiremini. Sadu tonne kaaluva ja kihutava veeremi kiire peatamine pole ootamatu takistuse ilmnemisel füüsikaseadusi arvestades võimalik. Just nii juhtus Keila lähistel Kulna ülesõidul, kui veoauto rongile ette sõitis. Vedurijuhil oli reageerimiseks mõni sekund.

Kuigi vanasõna ütleb, et õnnetus ei hüüa tulles, siis hiljuti Keila lähedal toimunud raskete tagajärgedega raudteeõnnetus küll hüüdis, isegi karjus tulles. Meie raudtee ülesõidukohad on endiselt ohtlikud. Liialt sageli loeme lehest ja näeme teleris kaadreid traagilistest tagajärgedest.

Võib tänada kõigekõrgemat, et seekord keegi surma ei saanud. Üheksa vigastatut raudteeõnnetuses on Eesti oludes suur arv. Läks veel hästi, et vaid vedur ja esimene vagun rööbastelt välja sõitsid, ja siiski püsti jäid. Halvim olnuks ümberpaiskumine. Siis oleks võib-olla tulnud rääkida hukkunutest.

Praegu maksame elude ja tervisega lõivu omaaegse säästurežiimi eest raudteel. 1990ndatel võeti Eestis ülesõitudel maha tõkkepuud ja ülesõit oli valveta. Nii ei toimitud Euroopas kusagil. Juba siis hoiatasid vanad raudteelased selle sammu traagiliste tagajärgede eest, aga keegi ei kuulanud neid. Segadus raudtee tulevikuga, erastamine ja seejärel tagasiostmine jätsid oma pitseri. Paneb imestama, et meil ei maksa inimelu endiselt mitte kui midagi. Ametimehed, kes peaksid ohutuse eest vastutama, laiutavad pärast suurt õnnetust jälle käsi. Moka otsast öeldakse, et pole raha. Oleme riigi õhukeseks lihvinud ka turvalisuse puhul. Raudteeülesõidud on osa siseturvalisusest. On viimane aeg midagi ette võtta. Miks hakkame tegutsema alles siis, kui on käinud suur pauk? Ka Raasiku ja Kehra ülesõidule paigaldati tõkkepuud alles pärast seda, kui oli juhtunud mitu traagilist õnnetust.

Olen ringi sõitnud paljudes riikides, ent sellist lohakust, nagu meil valitseb, annab otsida. Isegi Venemaa teeb meile turvalisuses silmad ette. Eestiski peaks võtma kasutusele Venemaaga sarnase süsteemi, kus rongi lähenedes tõusevad mõlemal pool raudteed asfaldi seest üles metallplaadid. Need välistavad rongile ettesõidu. Lihtsam lahendus oleks rajada mõnisada meetrit enne ülesõitu künnis või lamav politseinik, see sunniks kiiruse maha võtma ja tagajärjed oleksid ettesõidul kindlasti leebemad. Kõige parem on varustada meie ülesõidud tõkkepuudega. Maksku need mis maksavad. Praegu on Eesti enam kui 150st ülesõidukohast varustatud tõkkepuudega ainult kolmandik. Nüüd on Eesti Raudtee juhtkond teinud nõukogule ettepaneku varustada ülejäänud 100 valveta ülesõitu tõkkepuudega. Kas pole hiljavõitu? Nende paigaldamine nõuab aega ja selle jooksul võime lugeda veel mõnestki raskest õnnetusest.

Madal liikluskultuur

Hiljuti sõitsin Poolas rongiga ja need sõidavad sealmaal kahtlemata kiiremini. Seal olid kõik ülesõidud, ka metsavahelised, varustatud eranditult tõkkepuudega. Suuremate maanteede ristumisel terasteedega olid tõkkepuude juures alles ka raudteevahi majakesed ning kasutatakse ka helisignaaliseadmeid. Poolakas mõtleb ohutusele. Tšehhis ja Horvaatiaski on kõik raudteeülesõidud varustatud tõkkepuude ja fooridega.

Eestis taandub kõik liikluskultuurile ja meil on selles vallas käia pikk tee. Hiljutises õnnetuses oli rongile ette sõitnud reka juht purjus. Mida küll mõtleb juht, kes istub napsisena raskeveoki rooli? Politsei peaks võtma rekad luubi alla, need on ohtlikud nii suurtel trassidel kui ka kõrvalteedel.