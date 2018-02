Kas pingviinide paraadil surub president viiesaja või tuhande viiesaja inimese kätt või mis värvi kleidid on kohalekutsututel seljas, on kümnenda järgu tähtsusega. Oluline on, et Eesti on selgelt kaheks lõigatud.

Samal ajal kui suured ülemused ja lahkelt sauna sooja lastud külalised üksteisel maksumaksja raha eest kätt suruvad ja kontserti naudivad, käib Maarjamaal elu vaikselt omasoodu: oma pojalt doonororganeid võtta lubanud ema käest taheti küsida lahkunu transpordi eest raha, maksuamet ei tagasta üliõpilastele õppemaksu pealt tulumaksu, aktsiisi suratakse otsa mitte ainult viinale, vaid ka kodusid kütvale gaasile ja surmahaigusega inimesed muutuvad üleöö töövõimelisteks.

Samal ajal pühitseb maarahvas vabariigi aastapäeva Lätis, Rakvere lihakombinaadis ja Anne kanali lustlikul pingude paraadil. Kellel veab vähem, see lahkub elust katkise küttekolde või viinapudeli kõrval.

Normaalne tööinimene suigub magama juba presidendi kõne ajal ja jätab kõrgkultuurilise kontsertlavastuse vaatamata.

Kui riigil on maksuraha ülemäära, siis oleks õiglasem, kui pidu pääseks nautima loosi alusel. Siis on tavainimesel vähemalt kordki elus lootust inimeste sekka pääseda.