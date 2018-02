Vene punkansambli ja -liikumise kolm liiget vahistati Krimmis, väidab bänd oma sotsiaalmeedias. Üks naisterahvas pääses vabaks, kuid teised olid terve ööpäeva kadunud.

Consequence of Sound ja Radio Liberty vahendavad, et Krimmi sõitnud Olja Borissova ja Aleksandr Sofejev peeti 25. veebruaril kinni. Vahistamine toimus otsekohe pärast nende saabumist poolsaarele. Borissova jõudis intsidendist veel Twitteris säutsuda. Maria Aljohhina jõudis Krimmi 26. veebruaril ja nabiti samuti kohe kinni. Aljohhina saatis Borissovale tekstisõnumi, et on miilitsas ja pärast seda kolmiku vahel kommunikatsioon katkes.

Krimmis praktiseeriv jurist Emil Kurbedinov ütles 26. veebruaril, et Pussy Rioti trio viidi meditsiiniasutusse testimisele. Mis asutusega täpsemalt tegemist oli ja milliseid teste kolmiku peal tehti, pole teada.

Pärast seda lubati Aljohhinal minna, Borissova toodi tagasi miilitsasse ning Sofejevist polnud üldse midagi teada. Pussy Riot süüdistab Krimmi korravalvureid bändiliikmete mobiiltelefonide ja arvutite lõhkumises, et nood ei saaks välismaailmaga ühendust võtta.

Teisipäeval kella nelja paiku kinnitas Pussy Riot sotsiaalmeedias, et mõlemad kinnipeetud on taas vabaduses. Krimmi võimud keeldusid asja kommenteerimast. Miks kolmik Krimmi sõitis, pole kindel, kuid see võis olla Ukraina filmikunstnik Oleh Sentsovi toetuseks. Krimmist pärit Sentsov pandi 2014. aastal terrorismisüüdistusega vangi. Sentsovi toetajate sõnul olid tema vastu esitatud süüdistused fabritseeritud ja Pussy Riot korraldas eelmise aasta augustis filmimehe toetuseks protestiaktsiooni. Ka siis vedasid võimud Aljohhina ja Borissova jaoskonda.