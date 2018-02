Seltskonnaajakirja Kroonika peatoimetaja Krista Lensin rääkis oma muljetest presidendi vastuvõtult ja teatri NO99 loodud kontserdist. Viimane on inimeste seas aga palju vastukaja saanud ning Lensin kuulub nende inimeste leeri, kellele aastapäevale pühendatud kontsertetendus sugugi ei meeldinud. "Etenduse kohta ma ei ütle üldse midagi, see oli lihtsalt kohutav. Andke andeks, see oli kurb ja tobe ja ei olnud minu jaoks naljakas ega midagi. See on minu isiklik arvamus muidugi. Mulle ei meeldi see palagan, karglevad, hüplevad inimesed surnuaedades. Ma ei saanud aru, mina ei saanud sellest aru, kuidas see on Eestiga seotud," põrutas Lensin. Kriitikat jagus naisel aga ka teiste EV100 peo elementide kohta:

"Algselt kui algas see sisseminek, siis ma olin väga vaimustunud sellest sinisest vaibast, mõtlesin, et see võiks olla Eesti uus Nokia: et mitte punane vaip, vaid sinine vaip. Pärast lähemalt vaadates selgus, et see oli päris närult sinna pandud, sellest oli kahju," nentis ta.