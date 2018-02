EASi toetusega Ülemistesse planeeritava koguperekeskuse suurimaks atraktsiooniks saab plaani järgi olema vaateratas. 120 meetri kõrguse vaatega oleks see maailma mastaabis, muide, üsna muljetavaldav, mahtudes teoreetiliselt isegi TOP 10 sekka.

Nimelt on 120 meetri kõrguseid vaaterattaid päris mitu tükki. Hetkel on maailma suurim vaateratas Las Vegase High Roller (167,6 meetrit). Vaaterattaid, mille tipus olles on lõbusõitja 120 meetri kõrgusel, on kokku kuus. Neist neli asuvad Hiinas. TOP 20s jagavad 120meetrised vaaterattad hetkel 7.-12. kohta.

High Roller (Reuters/Scanpix)

Üldse hakkab suurte vaaterataste nimekirja vaadates silma hiinlaste armastus selle atraktsiooni vastu. TOP 20 seas on Hiina vaaterattaid üheksa ehk peaaegu pooled. Vaaterattad näivad meeldivat ka jaapanlastele, neile kuulub TOP 20 omadest viis.

Taustal paistab Star of Nanchang, Hiina kõrgeim vaateratas (160 meetrit) (Vida Press)

Kuid kas hiigelvaaterattad on enam moes? Kõige rohkem armastati neid ehitada 2000ndate esimesel kümnendil. 20 suurima seas on kolmteist valminud neil aastail, kolm Jaapani viiest suurest vaaterattast 90ndate lõpus.

Paremal paistab Singapore Flyer, suuruselt teine vaateratas (165 meetrit), ehitatud 2008. aastal (Reuters/Scanpix)

Ülemiste vaateratas paistaks silma ühena vähestest Euroopa suurtest vaateratastest. Hetkel on Euroopa võimsaim londonlaste kuulus London Eye (135 meetrit ja 5. koht). Pariisi Suurest Vaaterattast, mis kunagi 100meetrisena Prantsusmaa pealinnas kõrgus, on alles vaid mälestus, sest 1920. aastal võeti see maha. Endiselt töös olevatest Euroopa vaateratastest on London Eye järel suurim Itaalia 90meetrine Eurowheel Mirabilandia lõbustuspargis.

London Eye (AFP/Scanpix)