Juba mitu päeva on räägitud presidendi vastuvõtu kaunimatest kleitidest, ent meeste õnnestunud rõivavalikuid on kommenteeritud vaid möödaminnes. Disainer Tim Bluz aitab seda viga parandada ja toob välja presidendi vastuvõtu stiilseimad mehed.

„Võrreldes naiste riietusesemetega, siis meesterahvaste komplektide kommenteerimine piduliku vastuvõtu formaadis on palju ühekülgsem ja värvitum, sest naistel on ikka palju rohkem võimalusi ja ruumi eksperimenteerimiseks ning eneseväljenduseks,“ sõnab Bluz.

Siiski leiab ta, et frakk on vastuvõtule mineku jaoks kõige sobivam variant. „NeId on küll väga erinevaId, aga sõltumata riietuseseme hinnaklassist – mees frakis on ju mees frakis! Tegu on kõige pidulikuma ja tõesti unikaalse riietusega, mis kaunistab isegi kõige nõmedamat meesterahvast,“ lausub disainer. See muidugi ei tähenda, et frakk muudab kõik kandjad sama sarmikaks, kui seda on James Bond. „Frakki peab oskama välja kandma, mis, muide, pole sugugi nii lihtne kui võiks arvata. Arvestades seda, et klassikat on üsna raske üldse kuidagi moonutada, pööran pigem tähelepanu nendele, kes suutsid midagi heas mõttes omapärast ja teistmoodi välja mõelda, ja tegid seda, frakiga võrreldes, piisavalt heal tasemel,“ räägib ta.

Üldmuljet meeste riietustest presidendi vastuvõtul peab Bluz äärmiselt segaseks. „Ühel hetkel mul isegi tekkis tunne, et vaatan mingit karnevali. Paljud mehed on ikkagi vaeva näinud, ja eelmise aastaga võrreldes suutsid seekord endale mõistlikku fassongi ning suurust leida. Tegelikult hoolitsetud ja korrektne välimus on edu pant. Osa mehi nägi hästi lohakalt välja, ja see on vist õige koht, et taas mainida, et ka meestele tasub oma stilistilt nõu küsida. Kui teil pole stilisti, kellelt nõu küsida, siis leidke endale stilisti ja küsige tema käest nõu, sest presidendi vastuvõtt pole see üritus kuhu tasub näiteks voodist tõusta soenguga minna, see pole viisikas ning näitab lugupidamatust nii ürituse kui ka iseenda vastu,“ manitseb ta.