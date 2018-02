Veebruari jooksul on Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel alajahtumise tõttu surnud kokku seitse inimest.

Eesti kohtuekspertiisi instituudi arenduse asedirektor Marika Väli annab mõista, et alajahtumisega seotud surmajuhtumeid on ette tulnud Eesti eri paigus. Seitsmest juhtumist kolm tuvastati Lääne-Eesti kohtuarstlikus ekspertiisiosakonnas, kolm Lõuna-Eesti kohtuarstlikus ekspertiisiosakonnas ning üks juhtumitest tuvastati Ida-Eesti kohtuarstlikus ekspertiisiosakonnas.

Lähipäevil ilm eestlasi ei hellita. Riikliku ilmateenistuse andmetel on Eesti kohal jäine arktiline õhumass ning selle kõrval on tugev ka tuul, mis jahutab organismi kiirelt maha.



Ilmateenistus prognoosib, et kolmapäeva öösel jääb õhutemperatuur -20 kuni -25 kraadi vahele. Hommikul paiguti -28, rannikul kohati -15 kuni -18 kraadi vahele. Ilm on enamasti selge, puhub tugev ida- ja kirdetuul ja see muudab külmatunde märksa suuremaks.



Neljapäeval püsib kõrg- ja madalrõhkkonna vastasseis. Üksikutes kohtades võib sadada kergelt lund. Tuul küll pisut nõrgeneb, kuid on ikka tuntav. Sisemaal on õhutemperatuur -17 kuni -23 kraadi. Saartel ja rannikul öösel -11 kuni -16 kraadi, päeval -9 kuni -14 kraadi.