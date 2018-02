Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Tunnustatud naistearst Andrei Sõritsa loetleb, et Eesti riigis on hea meditsiinisüsteem, haridussüsteem ja valimissüsteem. "Aga ma soovin, et see kõik muutuks veel paremaks. Näiteks tahaks ma, et Eestis saaks valida presidenti otse nagu USA-s!" Vaata Sõritsa täispikka mõtisklust videost!