Poliitik ja saatejuht Tanel Talve ütleb, et tema jäi vastuvõtupeoga rahule. "Seal oli täiesti tavalisi, toredaid ja meie riigile suure panuse andnud inimesi," räägib mees.

Tanel leiab, et aastapäevast räägitakse liiga palju halba. "Ma isiklikult olen väsinud sellest negatiivsusest. Olgem rõõmsad, üle Eesti toimus ju nii palju ja eesti inimesed on just need, kelle peal meie riik seisabki."

Samuti häirib teda, et inimesed räägivad vastandumisest. "Öeldakse, et tähtsad inimesed pidasid presidendi juures pidu ja eesti rahvas läks hoopis Lätti viina järele. Kui me vaatame, kes presidendi juurde kutsutud olid, siis seal leidus nii külaliigutajaid, arste, kunstnikke kui ka näitlejaid. See on pahatahtlik, kui hakata inimesi kaheks jagama," ütleb mees.

Tanel külastas aastapäeval mitmeid kooliaktuseid, kus inimesed olid väga rõõmsad ja positiivsed. "Seda peaks ka meedia rohkem kajastama, mitte niivõrd ühte presidendi vastuvõttu," arvab ta.

Õhtuse vastuvõtupeo tunnetus oli Taneli jaoks meeldiv. "Ivo Linna suudab panna kõik eestlased n-ö ühe mütsi alla ja see oli vahva, kuidas hoidsin ühest käest kinni Urmas Paetilt ja teisest Aivar Sõerdilt. Ei olnud mingeid erakondi, tundsime ennast kõik ühtsete eestlastena." Ainsaks murekohaks tõi mees välja istumiskohtade puuduse, sest mõnel inimesel käis presidendi kõne kuulamine püstijalu üle jõu.

Tanelit saatis vastuvõtul naine nimega Diana Gusseinova, kes on õppinud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õendust ning töötab hetkel Ida-Tallinna Keskhaiglas. Samuti on naine osalenud 2014. aastal juunioriklassis postitantsu meistrivõistlustel ja tal on firma nimega Pole Addicted, mis tegeleb postitantsu etenduste lavastamise ja esitamisega. Tanel jääb kaaslasest rääkides napisõnaliseks. "Mul on olnud juba teles tööle hakkamise algusest põhimõte, et ma oma eraelu ei kommenteeri." Küll aga ütleb ta, et kõik, kellega ta presidendi vastuvõtul käinud, on väga rahule jäänud. Üle-eelmisel aastal võttis ta näiteks kaasa oma ema, kes siiani selle võimaluse üle väga õnnelik on.