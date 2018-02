Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Lõõtspillimeister Heino Tartes soovib Eestile 100. sünnipäevaks, et rahvakultuur, sh lõõtspillimäng kestaks põlvest põlve edasi. "Eesti vabariik on andnud mulle võimaluse valmistada Eesti lõõtspille ja õpetada lõõtspillil mängimist. Ja see on Eesti Nokia!" Vaata Tartese täispikka mõtisklust videost!