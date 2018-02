Daily Maili teatel on näitlejatari internetipäevik kartmatult avameelne ja pikantne ning annab aimu sõnaseadmisoskusest ja teravast pilgust. Mõned sissekanded paljastavad Hollywoodi varjukülje, mõnes kirjeldab end Töötavaks Näitlejatariks tituleerinud autori oma igapäevaseid alandusi ja raskusi.

Briti kuningliku pere rüppe võetud USA näitlejatar loobus seoses kihlusega rollis telesarjas „Suits“, kus ta oli mänginud 2011. aastast peale. Kuid prints Harry pruut pole varjanud, et näitlejakarjääri tegemine oli raske. Sellest annab tunnistust ka anonüümne blogi, mida Meghan pidas 2010-2012, kuid mis alles nüüd on osutunud tema omaks.

Rahamured ja tülgastavad partnerid, kellega suudlema peab.Türanlikud casting'u-juhid ja õelad rivaalid. Halastamatud produtsendid, kes näitlejaid kui võistlushobuseid piitsutavad. Sellest kõigest räägib anonüümne internetipäevik, mille autoriks on osutunud prints Harry pruut Meghan Markle.

„Pidin näitlejate liidu liikmelisuse seiskama, raha laenama, vastikuid tööotsi tegema, taluma, et mind koheldakse võtteplatsil nagu s***a, suudlema haisva hingeõhuga näitlejaid ja nutma tundide kaupa, kuna tundsin: ma enam ei suuda.“

Mõistagi ei saanud Meghan pihtimustele oma nime alla kirjutada - see võrdunuks tööalase enesetapuga. Viimase pikantse postituse kirjutas ta 2012. aasta suvel ning seejärel tegi ainsagi põhjenduseta blogiga lõpparve. Põhjus oli ilmne - autor oli kirjeldanud, kuidas ta uues telesarjas ühe peaosa sai. Küllap tundis Meghan, et ei saa enam piisava avameelsusega kirjutada, ilma et peaks paljastamist kartma.

Paljud fännid olid blogi lõppemise üle kurvad ning püüdsid välja selgitada, kes oli olnud selle autor. Ent kui selgus, et päevik on nüüdseks internetist eemaldatud, algasid spekulatsioonid uue hooga - ning Daily Maili kinnitusel osutus blogipidajaks kuninglik pruut Meghan.