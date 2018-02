Tulemus on ütlemata vahva! Vaata videot!

Aasta parimaks lauluks valitud "Kiki Miki" räägib loo Aropi enda lapsepõlvest, mis sellel ajahetkel oli tema kinnitusel täpselt nii helgetes toonides, kui laulust aru saada võib. "Sellepärast see võib-olla ongi minu kõige positiivsem lugu, mis ma kirjutanud olen," sõnas räppar.

Arop rõõmustab, et laul on jõudnud paljudeni noorteni, kuid arvab samas, et sarnaseid palasid tema sulest enam ei tule.