Laupäevasele presidendi vastuvõtule oli kutsutud ka džässlauljatar Kadri Voorand, kes otsustas pidu külastada koos Jaanus Tepomehega.

Kadri ütleb, et pidu oli tema jaoks väga uhke ja ilus. „Vastuvõtupeo üks võlusid peitubki just selles, et sinna on kutsutud inimesed väga erinevatest valdkondadest. Sõpradeks saavad poliitikud ja kulturnikud, õpetajad ja ärimehed. Ei ole vahet, kes on kes, kõik ajavad üksteisega sõbralikult juttu, tantsivad ja laulavad, mis ju ongi üks peamisi mõtteid. See ei ole pidu eliidile, vaid kõigile, ja mina olen seda alati ka tajunud,” räägib lauljatar, et vabariigi aastapäeva peol ei ole keegi kellestki tähtsam.

Kadrile 100. sünnipäevapidu varsematest teistsugune ei tundunud, ainsaks erinevuseks tõi ta suurema rahvahulga. „Muidu oli ikka koosviibimine, kus lisaks sõpradele-tuttavatele tutvusid inimestega, keda sa veel ei tunne.”

Lauljatar saabus presidendi vastuvõtule koos Vanemuise näitleja Jaanus Tepomehega, kellega ollakse suured sõbrad juba teismeeast. „Temaga on väga lõbus aega veeta ja kuna peol on pikad järjekorrad, kus peab kaua ootama, tuleb seda teha inimesega, kellega sul on lõbus,” räägib Kadri. „Teine nüanss oli, et Jaanus on näitleja ja tundus loogiline, et tal on väga põnev NO99 kontsert-lavastust vaadata,” ütleb lauljatar.