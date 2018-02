Üks Austraalia kõrgetest politseiametnikest astus oma kohalt tagasi, kuna oli vale nime alt YouTube'i šokeerivaid kommentaare postitanud.

Victoria osariigi politseiülema abi Brett Guerin lahkus ametist esmaspäeval, kirjutab BBC. Guerin kirjutas rassistlikke ja seksistlikke kommentaare Veron Demoersti nime alt.

Ametniku ebasündsad märkused olid seotud näiteks ragbi, kriketi ja tema endiste kolleegidega. Näiteks ühes postituses teatas ta, et naised ei tohiks rahvuslikku hümni laulda: „Hümni ei tohiks kunagi improviseerida. Seda peab alati laulma mees. Bariton. Ja seda peaks saatma ansambel. Argumenteerimata. Vastu vaidlemata. Fakt.“ Lisaks tegi ta ka häbiväärseid märkusi Somaalia ja Argentiina aadressil, viidate sneile kui kolmanda maailma puupeadele.

Mees ise on oma süüd tunnistanud, öeldes raadiojaamale 3AW, et keel, mida ta kasutas, oli ebasobiv ja piinlik. „See on julm ja jäme keelekasutus. Ja teate, minu jaoks on kõige häbiväärsem see, et ka minu ema ja mu tütred on seda nüüd lugenud,“ ütles Guerin.

Victoria politsei on kinnitanud, et Guerini vaateid ei ühti nende omadega.