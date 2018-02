Meist igaüks teab seda naist, kes võib süüa kõike, kuid tema figuur püsib endiselt sale. Ta ei ole sugugi see, kes restoranis ainult salatit sööks, vaid tellib omale korraliku prae. Arvad, et asi on ainult tema heades geenides? Miks tema võib süüa justkui kõike, kuid suudab jääda saledaks?

Tegelik reegel on see, et ükski dieet ei toimi igavesti, sest inimene ei suuda end lõputult piirata, kirjutab portaal Womans Day.

On aga olemas kümme reeglit, mida saledad inimesed järgivad. See on pigem nagu nende elustiil, sest nad pühenda oma väärtuslikku aega pidevalt toidule mõtlemise peale.