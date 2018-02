Seriaali "„How to Get Away with Murder" näitlejanna Karla Souza rääkis CNNi intervjuus, et karjääri algusaegadel oli ta langenud seksuaalse kuritarvitamise ohvriks.

Näitlejanna rääkis, et üks režissöör oli ta Mehhikos võtetel vägistanud. Kuigi Souza mehe nime ei avaldanud, selgus, et päev hiljem sai Mehhiko suurima telekompanii Tlevisa produtsent ja režissöör Gustavo Loza firmast sule sappa.

Loza ise väidab, et tegu polnud vägistamise ega ahistamisega, vaid lühikese armusuhtega.

Karla Souza aga rääkis CNNile, et oli lõpuks mehele järele andnud. „Lasin tal mind suudelda ja puudutada viisidel, mis mind häirisid. Kord ründas ta mind vägivaldselt ning jah, ta vägistas mu."