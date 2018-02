Laupäevasel vabariigi aastapäeva tseremoonial kätlesid parasjagu presidendipaariga Kristel ja Marko Kruustük, kui saatejuht Margus Saar lisas, et neid võib lapse sünni puhul õnnitleda. Pärast neid teadustati välja Ivo Uukkivi ja Mari-Liis Lill, kelle kohta lisas Anu Välba, et ka neile võib samal põhjusel õnne soovida.

Uudis, et Ivo ja Mari-Liis saavad teise lapse, ilmus mullu oktoobris Kroonikas.

Uukkivilt ja Lillelt kommentaari küsides vastas mees, et on hetkel proovis, ning küsimusele, kas võime hiljem tagasi helistada, vastas ta: pole vaja. Lill vastas, et Õhtulehe jaoks tal aega ei ole.

Ivo ja Mari-Liisi suhe sai avalikuks, kui nad naasid 2008. aastal ühiselt lõunamaareisilt vahemaandumisega Leedu pealinnas Vilniuses. Kuigi nad on koos olnud juba kümme aastat, ei ole nad siiani abiellunud, vahendab Kroonika. Mari-Liis on öelnud, et tema jaoks ei ole pulm ning paber olulised. Talle on eeskujuks tema ema ja isa, kel on kolm last ja kes tõesti tahavad koos olla.

Nende peres kasvab juba poeg Uku Kutt, kes sündis 23. juunil 2011. aastal. Mari-Liis Lillele on see esimene laps, Ivo Uukkivil on varasemast kooselust näitlejanna Kristel Leesmendiga tütar Ulrike Brett.