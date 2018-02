Reformierakonna uueks esimeheks kandideeriv Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas on teada andnud, et plaanib suve teises pooles oma asjad Brüsselis kokku pakkida, et asuda Eestis erakonda juhtima. Tema vabaks jäävale europarlamendi toolile pretendeerib kõigepealt riigikogulane Igor Gräzin, kes Belgiale aga praegu sugugi ei mõtle.

„Ei plaani Euroopasse minna,“ ütleb Gräzin algatuseks. „Kui on õige aeg, siis ma lihtsalt lähen, ilma plaanimata.“

Mõistatusliku vastuse taga peitub mõte, et iga asi omal ajal. „Asi on selles, et igasuguste nippide tõttu olen ma sinna Euroopa Parlamenti olnud minemas neli korda ja neli korda on see minek ära jäänud,“ põhjendab reformierakondlane, kellel on varasemate kordade ajal suisa lennupiletid taskus olnud. „Mul on, esiteks, ebausk hakata midagi planeerima ja teiseks, siin on vahepeal veel nii palju tööd teha, et mul lihtsalt ei ole aega ega võimalust sellele mõelda.“

Kui ettepanek minna Euroopa Parlamenti peaks Jõgeva- ja Tartumaa saadikule tehtama, siis lubab ta sellele üle mõelda. „Tõenäoliselt ma lähen.“

Millal aga selgus majja saab, oleneb Gräzini sõnul Kaja Kallasest. „Temal on kindlasti oma tööplaanid, mida ta tahab lõpuni viia ja võib-olla mulle üle anda. Minu ülesanne oleks minna edasi sealt, kus tal midagi tegemata jäi.“