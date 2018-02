Ehete disainimise ja nende valmistamisega igapäevaselt tegelev lauljanna Merlyn Uusküla valis välja presidendi vastuvõtul nähtud lemmikehted ja aksessuaarid. Uusküla, kellel on enda ehtebränd Aurora Crystal, sõnas, et tänavu võis vastuvõtul nähtud ehetega rahule jääda. "Meeldib see, et iga aastaga mõeldakse aina enam läbi täiskombinatsioon, et nii naine kui tema saatja omavahel stiili ja värvide osas sobiksid ja moodustaksid terviku," kiidab ta.

"Veel meeldib, et naised julgevad ka rohkem kanda ekstravagantsema ja julgema joonega ehteid, mis pole väljakujunenud klassika ja kindlapealeminek, vaid on valitud erilisemaid disainehteid. Kui kleit juba sätendab, tasub olla ehetega sellisel üritusel pigem tagasihoidlik-minimalistlik, sest terviku moodustamisel on oluline, et kõik välimuses stiililiselt klapiks," sõnab Uusküla.

Ta lisab, et vahel kaunistab kandjat kõige rohkem see, kui välimuses jääb silma vaid mõni üksik ehtedetail. "Ei tasu riputada külge korraga kõike, mis vähegi sätendab ja pidulik tundub - kokkuvõttes ei pääse löögile ei ehete kandja ega ehted ise," lausub ta.

Merlyni lemmikud on järgmised:

Väga hästi mõjus lipuvärvides koloriit ja maitsekalt valitud stiil ja ehted. Need moodustavad koos saatjaga väga kauni terviku! Meeldib, et koloriidi must värv on toodud sisse just ehete ja aksessuaaride näol ning kauni loodusmustriga kaelakee lisab i-le täpi. Bravo ja parimad stiilipunktid! (Erlend Štaub)

Taas väga hästi mõjuv tervik paarina, kus on läbimõeldud nii värvigamma kui stiil! Väga maitsekalt valitud ehted ja aksessuaarid kirju-värvilisele kleidile, mis nõuavad kindlasti ühes toonis ehte- ja aksessuaarivalikut. Kuldne gamma ehetes lisab juurde pidulikkust. Merle Liivaku sõnul ostis ta kõrvarõngad rõivapoest Mango, kus pidi nende eest välja käima vähem kui 20 eurot. (Erlend Štaub)

Üsna tavapäratu värvikombinatsioon, kus on kokku pandud soojemas toonis hele kleit ning juurde metallik-hõbedased jõulised aksessuaarid ja sümmeetrilise joonega kõrvarõngad. Selline sooja-külma sobitamine loob põneva kombinatsiooni. Selline värvikombinatsiooni iga naine välja ei kannaks, kuid siin on valik läinud kümnessse. Kiidusõnad julge valiku eest! (Erlend Štaub)

Väga põnevad disainkõrvarõngad, kus on mööda hiilitud traditsioonilisest ehtevalikust ja loodud välimusele pidulikkust Eesti lipust inspireeritud sinisest toonist. Meeldib ka põnev jääkristalle meenutav ehtedisain. (Robin Roots)

Stiilipunktid julge valiku kanda selga paljastavat kleiti, mida sellisel üritusel väga tihti ei näe. Peen avatud kleidilõige seljale koos kett-aksessuaaridega ja rippuvate kõrvarõngastega moodustavad kauni ja elegantse terviku. (Robin Roots)