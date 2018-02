BBC-le teadaolevalt on ÜRO-s ja teisteski rahvusvahelistes heategevusorganisatsioonides töötavad mehed seksuaalselt ära kasutanud süürlannasid, nõudes neilt abi eest seksi.

ÜRO aruandest selgus, et abitöötajad on toitu ja abi jaganud seksteenuste eest. Hoolimata kolm aastat tagasi tehtud hoiatustest seoses kohalike naiste kuritarvitamisega, näitab uus raport, et Süüria lõunaosas on ebaeetiline olukord muutumatuna püsinud.

Abitöötajad rääkisid BBC-le, et ekspluateerimine on levinud nõnda laialt, et mõned Süüria naised keelduvad jaotuskeskustesse minemast, kuna inimesed eeldaks automaatselt, et nad on toiduabi saanud oma keha müümise läbi.