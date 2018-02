Ilmateenistus kuulutab karmi ilma, kuid praegune pakane ei jõua järgi minevikus mõõdetud külmale, mil õues olnud ilm oli nii karge, et pani lendutõusnud varesedki surnult alla kukkuma.

Kõige madalam temperatuur Eestis mõõdeti 17. jaanuaril 1940. aastal Jõgeval, mil tulemuseks saadi miinus 43,5 kraadi. Toonased ajalehed räägivad aga veelgi karmimast külmast. Sama kuupäeva kandva Päevalehe artikkel hüüatab: "Petseris 46 kraadi! Õhkutõusnud varesed langesid surnult alla." Päev enne rekordkülma ehk 16. jaanuaril 1940 valminud artiklis seisab, et Kagu-Eestit on haaranud pakane, millist ei mäletatagi. "Nii teatatakse Petserist, et raudteejaamas näidanud hommikul kraadiklaas 46 pügalat alla nulli; samal ajal oli linnas 41 pügalat," toob ajaleht välja.

18. jaanuari Päewalehes on mõõtetulemused veelgi madalamad. Lehe andmetel mõõdeti ametliku külmarekordina 42 miinuskraadi, kuid Päevalehele oli teatatud, et näiteks Petseris näitas termomeeter samal päeval 50 miinuskraadi. "Siinkohal peab aga märkima, et madalate temperatuuride mõõtmine nõuab täpsust ja täpseid aparaate," mainib ajaleht, et mõõtetulemused ei pruugi olla täpsed ning lisab, et elavhõbedasambaga termomeeter näitab kuni 40-kraadist külma.