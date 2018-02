Tänamatu poeg hiilib juba 10 aastat kõrvale emale elatusraha maksmisest, mille kohus temalt välja on nõudnud. Raske puudega ema sõnul näitab ammu meheikka jõudnud tegelane oma kohustustest pääsemiseks üles harva esinevat nutikust.

Need vastutustundetud mehed ja miks mitte ka naised, kellelt kohus on välja mõistnud elatusraha alaealise või täisealise töövõimetu lapse kasuks, pole meie ühiskonnas mingi haruldus. Tunduvalt vähem tehakse aga juttu täiskasvanud lastest, kellelt on kohtuotsusega välja nõutud igakuine elatusraha oma abi vajavale töövõimetule vanemale. Kui laste vajadustele vilistavaid kodanikke on tõenäoliselt rohkem kui põdurate vanemate muredest mitte hoolivaid täiskasvanud lapsi, siis lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine on seadustatud kuriteona, vanema hooletusse jätmine aga alates 2015. aastast väärteona. Nüüd ei ähvarda tänamatuid järeltulijaid enam kurjategijaks tembeldamine ning tulebki leppida väärtegija küsitava auga.

2008. detsembris kohustas Harju maakohus 33aastast tallinlast Valdot (nimi muudetud) tasuma elatusraha oma raske puudega emale, kes vajas invaliidsuspensionile lisa ravimite ostmiseks. Kohtuotsusega pidi Valdo maksma emale alates 25. juunist 2008 igakuiselt 2175 krooni ehk praeguses vääringus umbes 139 eurot. Tollal veel 24aastane noormees aga ei kavatsenudki teda valdavalt üksi kasvatanud emale tänulikkust üles näidata. Raha ta maksma ei hakanud, nii vähemalt kinnitab Valdo tõbine ema.

6. aprillil 2010 mõistab Harju maakohus varem kriminaalkorras karistamata Valdo süüdi selles, et ta hoidus täisealise lapsena kuritahtlikult kõrvale vanemale väljamõistetud elatusraha maksmisest. Valdo vaidleb süüdistusele vastu, nagu suudab: tal on rasked ajad, abikaasa ootab teist last, elatakse üürikorteris ja ega see ema tegelikult nii abitu olegi. Valdo kaitsja asus seisukohale, et esitatud süüdistus pole põhjendatud, kuna tema kliendi käitumises puudub kuritahtlikkus.